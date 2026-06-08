La UNSE presentó un Mundial de futsal que reunirá a estudiantes de toda la provincia

El torneo “El Mundial se juega en la UNSE” busca recrear el formato de la Copa Mundial FIFA 2026 y promover la participación de estudiantes de distintos niveles educativos.

Hoy 17:19

La Universidad Nacional de Santiago del Estero presentó oficialmente el torneo de futsal “El Mundial se juega en la UNSE”, una iniciativa interinstitucional que busca recrear el formato de la Copa Mundial FIFA 2026 y promover la participación de estudiantes de distintos niveles educativos en un espacio de encuentro deportivo, social y formativo.

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El lanzamiento se realizó mediante una conferencia de prensa encabezada por el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, acompañado por el subsecretario de Educación de la Provincia, Alejandro Piccoli; el subsecretario de Deportes y Recreación, Carlos Dapello; César González, director de la Juventud y autoridades universitarias vinculadas a la organización del evento.

La propuesta está destinada a estudiantes de la UNSE, instituciones de nivel superior y establecimientos educativos de nivel medio, quienes podrán conformar equipos para representar a distintas selecciones nacionales, replicando el esquema de competencia del próximo Mundial de Fútbol.

Durante la presentación, el rector Marcelino Ledesma destacó el carácter integrador de la iniciativa y señaló que el objetivo es “anunciar a toda la comunidad santiagueña el inicio de una actividad interinstitucional vinculada con algo tan importante y tan cercano para nosotros como es el fútbol, en el marco del próximo Mundial”. En ese sentido, remarcó que la Universidad, junto a distintas áreas del Gobierno provincial y la comunidad educativa, impulsa un espacio que combina participación deportiva, social y educativa.

“Queremos generar un espacio de encuentro que reúna a jóvenes de distintos ámbitos educativos, fortaleciendo vínculos a través del deporte”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Alejandro Piccoli, valoró la posibilidad de que estudiantes secundarios formen parte de la propuesta y convocó especialmente a los alumnos de quinto año a sumarse. “Cada equipo representará a un país y competirá bajo el formato del Mundial. Es una experiencia que despierta mucho entusiasmo y expectativa entre los jóvenes”, indicó.

A su turno, el subsecretario de Deportes y Recreación, Carlos Dapello, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a este tipo de iniciativas. “El Mundial es el acontecimiento deportivo más importante del planeta y esta propuesta permite acercar ese espíritu a nuestros jóvenes, promoviendo la participación y los valores del deporte”, sostuvo.

Desde la Dirección de la Juventud también celebraron la iniciativa, resaltando que fomenta valores como el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y la integración entre estudiantes de diferentes instituciones educativas.

Detalles de la competencia

El responsable del Área de Deportes de la UNSE, Ariel Ruiz, explicó que el certamen se disputará bajo la modalidad de futsal y contará con la participación de hasta 48 equipos, cada uno representando a una selección nacional.

“Queremos completar los 48 equipos para tener representados a los 48 países participantes del Mundial. La convocatoria está abierta a estudiantes universitarios, terciarios y secundarios, además de alumnos de otras instituciones educativas invitadas”, detalló.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de junio al mediodía. Ese mismo día, a las 19 horas, se realizará el sorteo en el que se definirá qué país representará cada equipo y se confeccionará el fixture de competencia.

El torneo comenzará el 16 de junio en el Polideportivo de la UNSE y se extenderá durante aproximadamente un mes, finalizando antes del receso invernal.

Además de premiar a los equipos que ocupen los primeros puestos, la organización reconocerá al equipo Fair Play, al mejor jugador, al goleador y al mejor arquero del certamen.

Los organizadores destacaron la importante respuesta obtenida hasta el momento por parte de escuelas secundarias, institutos terciarios y estudiantes universitarios, y señalaron que la propuesta busca consolidarse como un espacio de integración, convivencia y promoción de hábitos saludables a través del deporte.