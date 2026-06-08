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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 19º
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Colapinto ya piensa en lo que viene: cuándo y dónde será su próximo desafío en la Fórmula 1

El piloto argentino viene de terminar 15° en el Gran Premio de Mónaco y buscará recuperarse este fin de semana.

Hoy 17:05

Franco Colapinto tendrá poco tiempo para recuperarse después de su floja actuación en el Gran Premio de Mónaco, donde finalizó en el puesto 15° entre los 15 pilotos que completaron la carrera.

El próximo desafío para el argentino de Alpine será este fin de semana, cuando dispute el Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

En suelo español, Colapinto buscará dejar atrás el mal resultado conseguido en Mónaco y volver a mostrar el nivel que había alcanzado en otras carreras de la temporada, como en Miami y Canadá, donde terminó séptimo y sexto respectivamente.

El GP de Barcelona se correrá en el Circuito de Barcelona-Cataluña, trazado que tiene una extensión de 4,657 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

El único antecedente de Colapinto en este circuito desde su llegada a la Fórmula 1 fue el año pasado, cuando terminó en el 15° lugar tras una actuación discreta.

En la pelea por el campeonato, el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, llega como líder con 156 puntos, con una ventaja de 66 unidades sobre su escolta, el británico Lewis Hamilton, de Ferrari.

El cronograma del GP de Barcelona

Viernes 12 de junio
Práctica libre 1: 8.30
Práctica libre 2: 12.00

Sábado 13 de junio
Práctica libre 3: 7.30
Clasificación: 11.00

Domingo 14 de junio
Carrera: 10.00

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine
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