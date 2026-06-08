"Sus días están contados": el presidente de Bolivia acusó a "narcoterroristas" de impulsar las protestas

Rodrigo Paz defendió la decisión de habilitar la intervención del Ejército en los bloqueos y aseguró que hará cumplir la Constitución.

Hoy 17:53

Después de promulgar una ley que le permitirá sacar el ejército a la calle para controlar las manifestaciones, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este lunes que “narcoterroristas” impulsan las protestas que exigen su renuncia y les advirtió: “Sus días están contados”.

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“A los violentos, a los narcoterroristas (...), sus días están contados. Vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución”, dijo el mandatario durante un acto en el palacio de gobierno, junto a sus ministros.

Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno con decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país desde hace cinco semanas y que causaron un grave desabastecimiento de combustible, alimentos y medicinas. En recientes enfrentamientos por liberar vías, el gobierno denunció que cuatro policías fueron heridos de bala.

El mandatario señaló que los grupos más violentos provienen de facciones criminales, vinculadas al tráfico de drogas.

Rodrigo Paz promulgó ley que permite sacar el ejército a la calle

El Congreso boliviano autorizó el domingo al presidente a utilizar al Ejército en el desbloqueo de rutas controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.

Hasta ahora, la participación de los militares fue muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.

Con la promulgación de la norma este martes, Paz tiene ahora campo libre para decretar un estado de excepción, que además restringiría libertades de reunión y movimiento, claves para protestar.

El gobierno boliviano, nuevo aliado de Estados Unidos, acusa al expresidente Evo Morales de estar detrás de las fuertes protestas que, según denunció ante la OEA, buscan “alterar el orden democrático”.

Morales, prófugo por un caso de trata de una menor que él rechaza, dijo que la protesta es una “rebelión” contra un gobierno “sometido” por la administración de Donald Trump. Paz asumió hace siete meses.

Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.