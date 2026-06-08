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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 18º
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País

El Gobierno espera que la inflación de mayo marque uno de los niveles más bajos del año

El INDEC difundirá este jueves el IPC correspondiente al quinto mes del año.

Hoy 18:37

El Gobierno nacional espera que el índice de inflación de mayo, que dará a conocer el próximo jueves el INDEC, continúe la tendencia descendiente y que se ubique en torno al "2 o 2,4%", en línea con la tendencia registrada en el mismo mes en la Ciudad de Buenos Aires.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo 2026.

El equipo económico cree que la cifra marcará el nivel más bajo desde el último cuatrimestre de 2025. De confirmarse el vaticinio del Gobierno, sobre la tendencia a la desaceleración, el índice inflacionario de mayo se mantendría por encima del 2%, pero por debajo del 2,6% registrado en abril.

La inflación que proyecta el relevamiento realizado por el Banco Central (REM) y el de CABA sirven de antecedente para el Gobierno.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, anticipa que la inflación del quinto mes de 2026 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,5%.

En la misma línea, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 2,1% durante mayo, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año en la Ciudad, alcanzó 14,0%, mientras que la medición interanual llegó a 33,1%. La cifra supone una desaceleración frente al 2,5% que había marcado en abril y el pico de 3,0% que había alcanzado en marzo.

Según el informe oficial de la Ciudad, los sectores que tuvieron mayor incidencia en el índice general fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, Salud y Educación, que en conjunto explicaron casi el 65% de la inflación mensual.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró las subas con un incremento de 2,8%, impulsado principalmente por el aumento de las verduras, tubérculos y legumbres, que treparon 14,5%.

También incidieron los aumentos en lácteos y huevos (3,7%) y panificados (2,6%), aunque la caída de 3,4% en frutas ayudó a moderar el resultado final.

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,2%, impulsada por los aumentos en alquileres, expensas y tarifas de agua.

La celebración de Milei

Tras la difusión de las cifras, el presidente Javier Milei celebró el resultado con un mensaje en redes sociales.

Milei reposteó un mensaje de una cuenta de un usuario en X, donde cuestionó a la oposición y señaló que "se retoma el camino descendente de la inflación", al poner como antecedente el 2,1% de IPC que registró en CABA en mayo.

En otro mensaje en la misma red X, el presidente compartió un tuit donde se remarcaba que "bajó la inflación". "La inflación en la ciudad medida por Jorge Macri bajó del 2,5 % al 2,1% en mayo", indicaba la publicación para validar el proceso de desinflación proyectado por el Indec, ya que en ese caso el índice fue medido por un organismo oficial distinto al del Gobierno nacional.

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