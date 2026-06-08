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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 18º
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Ulises Bueno presentó “Scaloneta Mundial”, la canción oficial de la AFA para alentar a la Selección argentina

El cantante cordobés lanzó un nuevo tema dedicado al equipo nacional y compartió un video con imágenes de la consagración en Qatar 2022 y otros momentos emblemáticos del ciclo de Lionel Scaloni.

Hoy 18:38

Ulises Bueno lanzó “Scaloneta Mundial”, la canción oficial de la AFA para alentar a la Selección argentina que va en busca de la cuarta estrella. Además, publicó un video que reúne distintos momentos del equipo y los festejos por el título obtenido en Qatar 2022.

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