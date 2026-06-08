“Yo le doy un beso de tu parte”: el conmovedor gesto de la esposa del Indio Solari con una fan desconsolada.

La emotiva escena ocurrió durante el velatorio del histórico músico en Villa Domínico. Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru, se acercó a una joven que lloraba desconsoladamente y la contuvo con un gesto que rápidamente se volvió viral.

Hoy 18:57

La despedida de Carlos "Indio" Solari dejó innumerables muestras de afecto y emoción, pero una de las escenas más conmovedoras se produjo durante el velatorio realizado en Villa Domínico. Allí, Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru y compañera de vida del músico durante más de cuatro décadas, protagonizó un gesto que emocionó a miles de seguidores.

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En medio de la multitud que aguardaba para darle el último adiós al artista, una joven fan se quebró en llanto frente a las vallas que delimitaban el acceso al féretro. La escena no pasó inadvertida para Viru, quien decidió acercarse personalmente para brindarle consuelo en uno de los momentos más dolorosos de la jornada.

Según se observa en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, la mujer tomó a la joven de la cara con ambas manos, la abrazó y le habló con calma para intentar tranquilizarla. “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo. Luego, ante el pedido de la admiradora, le prometió: “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”.

El intercambio emocionó a quienes se encontraban cerca y se convirtió en una de las imágenes más representativas de la despedida. Poco después, otras seguidoras también se acercaron a Viru para agradecerle por el acompañamiento que brindó al músico a lo largo de su carrera y por la cercanía demostrada en un momento tan difícil.

La escena ocurrió en el marco de una despedida multitudinaria que reunió a cientos de miles de personas. Desde que se conoció la noticia de la muerte del cantante, fanáticos de distintos puntos del país se movilizaron para rendirle homenaje, primero en distintos espacios públicos y luego en el velatorio realizado en el sur del conurbano bonaerense.

Al finalizar la ceremonia, la familia de Solari difundió un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes participaron de la organización y a los seguidores que acompañaron el último adiós. Además, recordó una frase que el músico solía repetir sobre las despedidas y cerró con una consigna que sintetizó el sentimiento de toda la jornada: que su música siga sonando para siempre.