Invitan a participar de una misa y un concierto del Coro Estable de la Provincia en honor a San Luis Gonzaga

La actividad se realizará este sábado como parte de las celebraciones del Mes Patronal. La comunidad podrá participar de la celebración religiosa y luego disfrutar de una presentación especial del Coro de la Provincia.

Hoy 18:47

En el marco del Mes Patronal de San Luis Gonzaga, la comunidad parroquial invitó a los vecinos a participar de una jornada especial que se desarrollará este sábado y que combinará un momento de oración con una propuesta cultural abierta a toda la familia.

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Las actividades comenzarán con la celebración de la Santa Misa, oportunidad en la que los fieles podrán compartir un espacio de reflexión y encuentro en honor al santo patrono.

Posteriormente, se llevará a cabo la presentación del Coro Estable de la Provincia, que ofrecerá un repertorio especialmente preparado para la ocasión, brindando un momento artístico y espiritual para todos los asistentes.

Desde la organización destacaron que esta propuesta forma parte del cronograma de actividades previstas durante el Mes Patronal de San Luis Gonzaga, que incluye diversas iniciativas religiosas, culturales y comunitarias destinadas a fortalecer la participación de los fieles y de toda la comunidad.

Los organizadores invitaron a vecinos y familias a sumarse a esta celebración y acompañar las distintas actividades programadas en honor al santo patrono.