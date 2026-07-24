Una selección campeona del mundo llamó a Guardiola pero el DT dijo que no

El entrenador español rechazó la propuesta tras finalizar su exitoso ciclo en Manchester City.

Hoy 15:26

Pep Guardiola rechazó la posibilidad de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Italia, pese al interés de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en contratarlo para encabezar una profunda reconstrucción deportiva.

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El técnico español, actualmente sin club después de finalizar su histórico ciclo al frente del Manchester City, mantuvo conversaciones para conocer los detalles del proyecto, pero finalmente decidió no aceptar la propuesta.

La intención de la dirigencia italiana era dar un fuerte golpe de efecto con la contratación de uno de los entrenadores más exitosos de las últimas décadas y colocarlo al frente de una renovación que alcanzara a toda la estructura de la selección.

Sin embargo, Guardiola optó por mantenerse alejado de los bancos de suplentes por el momento. El español pretende tomarse un descanso después de diez temporadas en el fútbol inglés y continúa priorizando el trabajo cotidiano que ofrece la conducción de un club.

El exitoso ciclo de Guardiola en Manchester City

Guardiola llegó al Manchester City en 2016 y construyó uno de los períodos más importantes de la historia de la institución.

Durante su etapa en Inglaterra conquistó múltiples títulos de la Premier League y consiguió la primera Champions League del club, uno de los mayores logros de su trayectoria como entrenador.

Su nombre había ganado fuerza para asumir en Italia también por su conocimiento del fútbol de ese país. Durante su carrera como jugador, el catalán defendió las camisetas de Brescia y Roma, por lo que mantiene una relación especial con el Calcio.

Buffon tampoco regresará a la estructura italiana

A la negativa de Guardiola se suma la decisión de Gianluigi Buffon de no regresar a la estructura de la selección en un puesto ejecutivo.

El histórico arquero, campeón del mundo en Alemania 2006 y uno de los máximos referentes de la “Azzurra”, había sido considerado como una pieza importante para la nueva conducción deportiva.

De esta manera, la Federación italiana deberá reformular el proyecto que imaginaba con Guardiola en el banco de suplentes y Buffon dentro de la estructura dirigencial, mientras continúa la búsqueda de las figuras que liderarán la próxima etapa del seleccionado cuatro veces campeón del mundo.