Mbappé y Expósito deslumbran en el club LIV de Miami Beach

La reciente aparición de Kylian Mbappé y Ester Expósito en el club LIV de Miami Beach ha generado gran interés en redes sociales y entre sus seguidores.

Hoy 15:17

Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito fueron vistos juntos en una salida nocturna en el exclusivo club LIV del hotel Fontainebleau, ubicado en Miami Beach, lo que atrajo la atención de numerosos asistentes.

La aparición de la pareja se produjo pocos días después de que el futbolista francés participara en la final por el tercer puesto, un evento que ha aumentado su notoriedad en los medios deportivos.

Durante su estancia en Estados Unidos, Mbappé aprovechó la oportunidad para disfrutar de una noche de diversión en uno de los locales más reconocidos de Miami, destacándose entre la multitud.

Las fotografías que han circulado en plataformas digitales muestran a Mbappé y Expósito caminando tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad y alegría, lo que ha generado un gran revuelo entre sus fanáticos.

El club LIV, famoso por su ambiente exclusivo y su clientela VIP, se ha convertido en un punto de encuentro para celebridades, lo que añade un aire de glamour a la presencia de la pareja.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y las imágenes de Mbappé y Expósito se volvieron virales, evidenciando el interés creciente por la relación entre ambos.

El hecho de que una figura como Mbappé, reconocido mundialmente, se muestre en un ambiente tan social ha despertado la curiosidad sobre su vida personal y sus actividades en el extranjero.