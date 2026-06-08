Forever Hits celebra su séptimo aniversario con una noche especial en Zambra Cocina de Autor

La tradicional fiesta retro llegará a su edición número 20 con shows en vivo, sorteos, sectores exclusivos y una propuesta pensada para los amantes de los grandes éxitos de los '80 y '90.

Hoy 17:01

Forever Hits, uno de los eventos temáticos más convocantes para los amantes de la música retro en Santiago del Estero, celebrará sus siete años de trayectoria con una edición especial que se realizará el próximo sábado 11 de julio en Zambra Cocina de Autor.

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La propuesta marcará además la edición número 20 de Forever Hits, una fiesta que se consolidó como un espacio de encuentro para quienes disfrutan de los grandes clásicos de las décadas del '80 y '90.

La celebración contará con un show en vivo de Joyriders, reconocida banda tributo a Roxette, que repasará los principales éxitos del emblemático dúo sueco. Además, el público podrá disfrutar de una performance especial de Leo Blanco, quien presentará un homenaje a Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de la historia de la música pop.

Esta edición de Forever Hits contará con distintas modalidades de acceso. El sector VIP incluirá barra libre, servicio de picadas y espacios exclusivos, mientras que el sector restaurante ofrecerá una cena con menú de tres pasos en el salón principal. También estará disponible el sector general para quienes deseen disfrutar de la fiesta y los espectáculos.

Como parte de los festejos, quienes adquieran sus entradas anticipadas participarán automáticamente de importantes sorteos. Entre los premios destacados se encuentra una campera original de la película Top Gun, además de otras sorpresas preparadas para la ocasión.

El evento es organizado por DB Producciones Santiago del Estero, que apuesta a una noche cargada de música, nostalgia y entretenimiento para celebrar junto al público un nuevo aniversario de Forever Hits.