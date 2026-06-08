Estudiantes venció a Mitre en Huaico Hondo y quedó como único líder

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La Casaca Patria se impuso por 1-0 como local y mira a todos desde arriba en la Zona Capital.
Estudiantes consiguió una victoria clave este lunes al vencer como local a Mitre por 1-0, en la continuidad de la octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.
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En un partido parejo y disputado, la Casaca Patria logró destrabar el resultado en el segundo tiempo. A los 25 minutos del complemento, Ricardo Ávila envió un centro al área y Lucas Marchant, en su intento por rechazar, terminó convirtiendo en contra de su propia valla para establecer el 1-0.
El gol le permitió a Estudiantes quedarse con tres puntos importantes en la pelea de arriba y alcanzar las 14 unidades, quedando momentáneamente como único líder de la Zona Capital.
Por su parte, Mitre continúa en el último lugar de la tabla con 4 puntos y sigue sin poder ganar en el torneo.
En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Güemes, mientras que Mitre recibirá a Unión Santiago.
Martes 9 de junio
Agua y Energía vs. Sarmiento
Cancha: Agua y Energía.
Reserva: 14.00.
Primera: 16.00.
Público local.
Miércoles 10 de junio
Central Córdoba vs. Yanda
Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba, en El Zanjón.
Reserva: 13.00.
Primera: 15.00.
A puertas cerradas.
Viernes 12 de junio
Comercio Central Unidos vs. Güemes
Cancha: Comercio.
Reserva: 13.00.
Primera: 15.00.
Público local.