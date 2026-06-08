Estudiantes venció a Mitre en Huaico Hondo y quedó como único líder

La Casaca Patria se impuso por 1-0 como local y mira a todos desde arriba en la Zona Capital.

Hoy 17:01

Estudiantes consiguió una victoria clave este lunes al vencer como local a Mitre por 1-0, en la continuidad de la octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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En un partido parejo y disputado, la Casaca Patria logró destrabar el resultado en el segundo tiempo. A los 25 minutos del complemento, Ricardo Ávila envió un centro al área y Lucas Marchant, en su intento por rechazar, terminó convirtiendo en contra de su propia valla para establecer el 1-0.

El gol le permitió a Estudiantes quedarse con tres puntos importantes en la pelea de arriba y alcanzar las 14 unidades, quedando momentáneamente como único líder de la Zona Capital.

Por su parte, Mitre continúa en el último lugar de la tabla con 4 puntos y sigue sin poder ganar en el torneo.

En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Güemes, mientras que Mitre recibirá a Unión Santiago.

Cómo sigue la octava fecha

Martes 9 de junio

Agua y Energía vs. Sarmiento

Cancha: Agua y Energía.

Reserva: 14.00.

Primera: 16.00.

Público local.

Miércoles 10 de junio

Central Córdoba vs. Yanda

Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba, en El Zanjón.

Reserva: 13.00.

Primera: 15.00.

A puertas cerradas.

Viernes 12 de junio

Comercio Central Unidos vs. Güemes

Cancha: Comercio.

Reserva: 13.00.

Primera: 15.00.

Público local.