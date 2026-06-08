La Policía clausura mil personas en fiestas clandestinas en Salta

La Policía de Salta clausuró siete fiestas clandestinas en varias localidades, desaloja a más de mil personas y secuestra alcohol y equipos de sonido.

Hoy 16:11

En un esfuerzo por mantener el orden público, la Policía de Salta llevó a cabo una serie de operativos que resultaron en la clausura de siete fiestas clandestinas durante los últimos fines de semana. Estas intervenciones se realizaron en múltiples localidades, incluyendo la capital provincial, Orán, Tartagal y Aguaray, donde se desalojaron a más de mil personas.

La intervención más reciente tuvo lugar en la madrugada del domingo, cuando las autoridades clausuraron cuatro eventos no autorizados en la ciudad de Salta y en San Ramón de la Nueva Orán. Este operativo se enmarca en una serie de controles preventivos que incluyeron la colaboración de las fiscalías correspondientes.

Los operativos se llevaron a cabo en barrio Norte Grande y barrio Docente Sur de la capital salteña, así como en inmuebles ubicados en las calles Mitre y Pringles de Orán. Durante las inspecciones, se evidenció la venta de entradas y la distribución de bebidas alcohólicas en lugares sin las autorizaciones requeridas para operar.

Según el reporte policial, en total había más de 600 personas en estos cuatro encuentros, llevándose a cabo tanto en salones de fiestas como en domicilios particulares. Ante estas irregularidades, las fiscalías competentes intervinieron y se iniciaron las actuaciones pertinentes.

Los organizadores de las fiestas fueron infraccionados por incumplimientos que violan el Código Contravencional de la provincia. En el transcurso de los procedimientos, la Policía también secuestró bebidas alcohólicas y otros elementos vinculados a las actividades ilegales.

Estas clausuras se suman a otros tres procedimientos realizados el fin de semana anterior en el norte de la provincia, donde cerca de 400 personas fueron desalojadas de fiestas clandestinas en Tartagal y Aguaray. En Aguaray, se registró la presencia de aproximadamente 90 personas en una fiesta no habilitada.

Las clausuras en Tartagal incluyeron dos eventos, uno en Finca El Potrero y otro en un predio conocido como El Trencito, donde se contabilizó más de 100 asistentes en uno y cerca de 200 en el otro. La intervención policial resultó en el secuestro de equipos de sonido utilizados para las fiestas.