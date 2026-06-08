Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: evacuaron el edificio y trabaja la Policía Federal

El Palacio de Hacienda fue desalojado de manera preventiva tras una alerta recibida durante la tarde.

Hoy 16:30

El edificio del Ministerio de Economía de la Nación, ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen, fue evacuado este lunes por la tarde luego de que se recibiera una amenaza de bomba, lo que activó el protocolo de seguridad correspondiente.

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La medida se concretó pasadas las 15 horas, cuando los trabajadores del Palacio de Hacienda fueron retirados de las instalaciones y trasladados hacia las inmediaciones de Plaza de Mayo como medida preventiva.

Fuentes de la Policía Federal Argentina confirmaron que efectivos especializados se encuentran realizando una inspección completa del edificio con el objetivo de descartar la presencia de cualquier elemento sospechoso.

Mientras se desarrollan las tareas de verificación, las autoridades mantienen restringida la circulación en la zona. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron que se dispuso un corte total de la calle Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Paseo Colón, para facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad y garantizar la protección de peatones y trabajadores.