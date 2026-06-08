Quién es y cómo juega Mauro Arambarri, el uruguayo que se convirtió en nuevo refuerzo de River

El volante llega desde Getafe para reforzar una zona clave del equipo de Eduardo Coudet.

Hoy 15:14

River sumó a su segundo refuerzo y reforzó una zona estratégica del equipo. Tras la llegada de Nicolás Otamendi, el club avanzó por Mauro Arambarri, mediocampista uruguayo de extensa trayectoria en Getafe, que se transformó en una nueva alternativa para el plantel dirigido por Eduardo Coudet.

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El volante charrúa llega para darle competencia interna a nombres como Aníbal Moreno y Fausto Vera, en una posición clave para el funcionamiento del equipo. La operación se cerró por una cifra cercana a los 6 millones de euros por la totalidad del pase y se espera que en los próximos días viaje a la Argentina para firmar contrato hasta diciembre de 2029.

Arambarri, nacido en Salto en 1995, viene de una larga etapa en el fútbol español. En Getafe disputó 268 partidos y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del club, al punto de ubicarse entre los futbolistas con más presencias en la institución.

Qué le puede aportar a River

El uruguayo es un mediocampista de perfil box to box, con gran despliegue físico, intensidad para recuperar y capacidad para sostener el mediocampo incluso sin un acompañante fijo a su lado. Su principal virtud está en la presión, la agresividad para disputar cada pelota y la lectura para ocupar espacios en una zona neurálgica.

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Sin embargo, su juego no se limita únicamente a lo defensivo. Con el paso de los años en Europa, Arambarri se transformó en un volante más completo, capaz de pisar el área rival y aportar en ataque. En su carrera registra 19 goles y 11 asistencias, números importantes para un jugador que en sus inicios se destacaba principalmente por cortar el juego rival.

Otro punto que seduce a River es su regularidad. En la última temporada de LaLiga, disputó 37 de los 38 partidos, completó 31 encuentros, sumó seis goles y dos asistencias y fue una pieza clave para que Getafe terminara séptimo y lograra la clasificación a la Conference League.

Además, maneja la pelota parada, tanto en tiros libres como en penales, un recurso que puede darle variantes al equipo de Coudet. De hecho, dos de sus goles ante el Alavés del propio Chacho fueron por esa vía.

Un líder en Getafe

En España, Arambarri dejó una huella importante. Desde Getafe lo despidieron destacando su carácter, compromiso, regularidad y liderazgo dentro del vestuario. El volante fue parte de una etapa en la que el club pasó de pelear por la permanencia a competir en torneos europeos, con clasificación a la Europa League en 2019 y a la Conference League en la última temporada.

Antes de su paso por Getafe, el mediocampista jugó en Defensor Sporting, Boston River y Burdeos. También tuvo recorrido en la selección uruguaya, con pasado en la Sub 20 y presencia en convocatorias de la mayor.

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Pese a que no logró consolidarse en la consideración permanente de Uruguay por la fuerte competencia en el mediocampo, con nombres como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz y Giorgian De Arrascaeta, sí formó parte de las prelistas de 55 jugadores para los Mundiales de 2022 y 2026.

Con su llegada, River incorpora experiencia internacional, intensidad, carácter y una variante de peso para el mediocampo. Ahora, Coudet tendrá una nueva pieza para potenciar una zona clave del equipo y seguir armando el plantel de cara a los próximos desafíos.