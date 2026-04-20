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Mal tiempo a la vista: Termas de Río Hondo experimenta lluvias hoy Lunes 20 de abril de 2026

Los termenses deben prepararse para un inicio de semana marcado por la inestabilidad climática. Se anticipan lluvias moderadas que afectarán la región.

Hoy 08:02

Hoy, en Termas de Río Hondo, el clima se presenta con un cielo cubierto y una temperatura actual de 19.2 °C. La sensación térmica se mantiene en el mismo nivel, lo que indica un ambiente fresco y húmedo.

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La humedad alcanza el 100%, lo que genera una sensación de pesadez en el aire. Además, un viento suave del sur a 7.9 km/h acompaña estas condiciones, creando un panorama propenso a la lluvia.

Para el día de hoy, se espera lluvia moderada con temperaturas que oscilarán entre los 16.7 °C de mínima y 20 °C de máxima. Los termenses deberán estar atentos a las recomendaciones meteorológicas.

El pronóstico para mañana, martes 21 de abril, indica que continuarán las lluvias moderadas a intervalos, con mínimas de 16.2 °C y máximas de 18 °C. Un clima que invita a permanecer en casa y disfrutar de actividades bajo techo.

Finalmente, el miércoles 22 de abril también se anticipan lluvias moderadas a intervalos, con mínimas de 15.3 °C y máximas de 18.3 °C. Los termenses deben estar preparados para un inicio de semana muy húmedo.

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