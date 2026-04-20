Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ABR 2026 | 21º
X
Locales

La Banda enfrenta un clima gris: lluvias moderadas para hoy Lunes 20 de abril de 2026

Los bandeños deberán prepararse para un clima mayormente lluvioso en los próximos días. Con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 20 grados, se anticipa un comienzo de semana inestable.

Hoy 08:11

La Banda disfruta de un cielo cubierto en este inicio de semana, con una temperatura actual de 20.1 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 94%, lo que genera una sensación térmica similar a la temperatura real.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para hoy, los bandeños deben esperar lluvias moderadas que marcarán la pauta del día. La máxima no superará los 20.8 °C, mientras que la mínima se establecerá en 16.4 °C, reflejando un ambiente fresco y húmedo.

El martes, la situación climática no mejorará, ya que se pronostican lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas oscilarán entre 16.1 °C y 17.4 °C, lo que sugiere un día frío y gris para los habitantes de La Banda.

El miércoles, el panorama será similar, con lluvia moderada y temperaturas que no variarán demasiado, manteniéndose entre los 16.1 °C de mínima y 16.7 °C de máxima. Este clima inestable podría generar malestar en los bandeños que esperaban un respiro del mal tiempo.

En resumen, los próximos días en La Banda se caracterizarán por condiciones climáticas adversas, con lluvias continuas que afectarán la rutina diaria. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar esta ola de mal tiempo que se prevé para hoy y los días siguientes.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el paraje Vacasnioj
  2. 2. El tiempo para este lunes 20 de abril en Santiago del Estero: tras el fuerte temporal, se espera un lunes inestable con lluvias y descenso de temperatura
  3. 3. La Municipalidad informó los barrios donde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones
  4. 4. Central Córdoba necesita reaccionar ante Platense para cortar la crisis en el Torneo Apertura
  5. 5. Crece la tensión en Medio Oriente: Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego y amenazó con represalias
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT