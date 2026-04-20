Anya Taylor-Joy celebró sus 30 años: vestido trasparente, estética romántica y una fiesta íntima

La actriz celebró con un estilo delicado y sofisticado, apostando por una estética romántica y minimalista en una velada privada que combinó moda, detalles simbólicos y un aire íntimo junto a sus seres cercanos.

Hoy 08:20
La actriz Anya Taylor-Joy celebró su cumpleaños número 30 rodeada de familiares y amigos. Para la ocasión, la actriz eligió un vestido blanco trasparente de estilo lencero, con bordado artesanal que evocó pétalos y texturas orgánicas con aplicaciones brillantes y sutiles.

La prenda se ajustó al cuerpo con una silueta fluida y presentó un escote sensual con finos tirantes. Sumó zapatos estilo princesa de taco alto en plateado.

En cuanto al beauty look, apostó por una piel luminosa y natural: base liviana, pómulos apenas rosados y labios en tonos rosados con acabado glossy.

Llevó el pelo rubio suelto, con efecto húmedo y peinado simple, lo que aportó frescura y coherencia con la propuesta romántica de la noche.

Complementó con un anillo dorado, aros brillantes y collar de cadena mediana en dorado con dije redondo en tonos verde de Tiffany & Co.

Uno de los detalles más comentados fue la torta: una pieza central con forma de carnero, en alusión a Aries, su signo, que aportó un guiño personal y moderno a la velada.

