Amos del Universo se suma a la cartelera de Cine Sunstar como el gran estreno de la semana

Además, llegan la sexta parte de Scary Movie y la animación El pequeño ninja: el origen.

Hoy 12:33

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, Amos del Universo es la propuesta saliente, en una nueva versión del inolvidable universo de He-Man.

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Pero además, llega la sexta parte de la irreverente comedia Scary Movie. Por último, se suma la animación El pequeño ninja: el origen.

Amos del Universo. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder lleva al príncipe Adam de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar ha sido destruido bajo el malvado dominio de Skeletor. Para salvar a su familia y su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela y Duncan/Man-At-Arms, y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

Scary Movie 6. Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, el "Core Four" está de vuelta en el punto de mira. Con los hermanos Meeks, Cindy y Ray, el grupo vuelve a enfrentarse al terror mientras se ríen sin piedad de los remakes, reboots, secuelas y el llamado "terror elevado". Nada es sagrado y ningún cliché sobrevive en esta entrega que busca demoler la actual industria de Hollywood.