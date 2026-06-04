Colapinto reveló qué debe mejorar Alpine antes del GP de Mónaco

El piloto argentino analizó las dificultades del equipo francés en clasificación y señaló que el rendimiento a una vuelta será clave en un circuito donde adelantar es casi imposible.

Hoy 12:24

Franco Colapinto analizó uno de los principales problemas que deberá resolver Alpine antes del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino apuntó a las dificultades de la escudería francesa en las sesiones de clasificación y remarcó que el rendimiento a una vuelta será determinante en Montecarlo.

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El circuito urbano de Mónaco representa un desafío particular para todos los equipos, pero especialmente para Alpine, que viene mostrando mejores prestaciones en carrera que los sábados. Por las características del trazado, largar bien posicionado puede ser decisivo.

“Si miramos hacia atrás, creo que nuestra fortaleza ha estado claramente en las carreras, y aquí no se puede adelantar, así que estamos tratando de entender por qué no somos tan competitivos como esperábamos en clasificación y qué necesitamos mejorar en ese aspecto para ser más fuertes los sábados”, afirmó Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.

El argentino fue claro al marcar la principal debilidad del equipo: Alpine no logra ser lo suficientemente fuerte en clasificación. Según explicó, el inconveniente está relacionado con el comportamiento de los neumáticos y la dificultad para llevarlos a la ventana correcta de funcionamiento.

“Tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitirles la energía que necesitan. Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación”, detalló.

Por ese motivo, Colapinto consideró que los entrenamientos libres serán fundamentales para encontrar soluciones antes de la qualy. “Vamos a tener que trabajar en eso durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación, porque esa es la clave aquí. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición”, sostuvo.

El piloto argentino también reconoció que todavía se encuentra en proceso de adaptación para comprender por completo el funcionamiento de los neumáticos en determinadas condiciones. “Todavía no termino de entender completamente cómo conseguir que los neumáticos entren en la ventana correcta de funcionamiento, y creo que eso va a ser lo más importante este fin de semana”, explicó.

Además, Colapinto señaló que Mónaco será una carrera distinta por las características actuales de los autos de Fórmula 1. Según indicó, los equipos hoy cuentan con menos margen para modificar el comportamiento del coche respecto de otras épocas.

“Este circuito es muy diferente a todos los demás del calendario, pero los cambios en los coches son mucho menores. Antes llevabas un paquete de máxima carga aerodinámica y los autos cambiaban mucho. Ahora estás mucho más limitado por el paquete aerodinámico y las opciones de puesta a punto”, afirmó.

Por último, comparó el escenario de Montecarlo con las últimas competencias de la categoría. “Canadá y Miami fueron circuitos de baja velocidad. Miami era algo más parecido a un circuito urbano, mientras que en Canadá hizo mucho frío y creo que eso nos afectó un poco. Esperemos que este fin de semana haga más calor”, concluyó.

Cronograma del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8.30

Entrenamientos Libres 2: 12.00

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10.00