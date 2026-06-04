Boca quiere repatriar a Sebastián Villa y ya inició charlas con Independiente Rivadavia

El delantero colombiano tiene ganas de volver al Xeneize y Juan Román Riquelme se contactó con la dirigencia del club mendocino.

Hoy 12:44

Boca comenzó a moverse en el mercado de pases y uno de los nombres que volvió a aparecer con fuerza es el de Sebastián Villa. El delantero colombiano, actualmente en Independiente Rivadavia, tiene ganas de regresar al Xeneize y ya hubo primeras conversaciones formales entre las dirigencias.

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El contacto lo inició el propio Juan Román Riquelme, quien se comunicó con la conducción del club mendocino para conocer las condiciones de una posible negociación. La clave estará en el precio que Independiente Rivadavia le ponga al pase del atacante de 30 años, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre.

El posible regreso de Villa genera impacto por su salida conflictiva de Boca a fines de 2023. En aquel momento, el futbolista dejó el club pese a tener vínculo vigente por 12 meses más, se consideró con el pase en su poder y continuó su carrera en el Beroe Stara Zagora, de Bulgaria.

Boca llevó el reclamo ante la FIFA, pero el fallo fue negativo para el club, al considerar que el caso debía resolverse en la justicia laboral argentina. Para ese entonces, Villa estaba separado del plantel tras una sentencia en su contra por una denuncia de violencia de género.

Ya instalado en Independiente Rivadavia y con un rendimiento destacado, el colombiano volvió a quedar en el centro del mercado. Además de versiones sobre posibles intereses desde Europa, también se mencionó la chance de River, e incluso el propio futbolista manifestó su deseo de ser dirigido por Marcelo Gallardo.

En medio de ese escenario, Boca volvió a abrir una puerta. El jugador tiene ganas de regresar al club de La Ribera, aunque públicamente fue cauto y no le cerró la puerta a ninguna posibilidad.

La cláusula de rescisión de Villa es de seis millones de dólares, aunque la intención sería negociar una cifra menor para intentar llegar a un acuerdo entre ambas instituciones.

Del lado de Independiente Rivadavia, en tanto, también existe el deseo de retener al delantero para la segunda parte de la Copa Libertadores, donde el equipo mendocino enfrentará a Fluminense en los octavos de final.

Por ahora, la negociación está en una etapa inicial, pero el interés de Boca es concreto. Con el deseo del jugador como punto a favor, la parte económica aparece como el factor determinante para saber si Sebastián Villa volverá a vestir la camiseta azul y oro.