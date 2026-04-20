Gimnasia de Mendoza consiguió un triunfazo ante Lanús y se ilusiona

El Lobo se hizo fuerte en casa para vencer al Granate por 1-0 y sumar tres puntos de oro.

Hoy 23:55

Gimnasia de Mendoza consiguió una gran victoria al derrotar 1 a 0 a Lanús, en un partido disputado bajo una intensa lluvia por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El héroe de la noche fue Agustín Módica, autor del único gol a los nueve minutos del segundo tiempo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Darío Franco mostró solidez, aprovechó su momento y se quedó con tres puntos clave ante uno de los protagonistas del campeonato. Con este triunfo, el conjunto mendocino llegó a 16 unidades, escaló al duodécimo puesto de la Zona A y sumó su cuarta victoria en el torneo, además de la segunda consecutiva como local.

Lanús, que venía de superar a Always Ready por la Copa Libertadores, no pudo trasladar ese buen impulso al certamen local. El Granate buscó la igualdad hasta el final, pero falló en la definición y terminó dejando escapar una buena chance de seguir prendido arriba.

Pese a la derrota, los dirigidos por Mauricio Pellegrino continúan en puestos de playoffs, ubicados en el quinto lugar con 22 puntos. Ahora buscarán recuperarse rápidamente, ya que el próximo viernes recibirán a Central Córdoba en La Fortaleza.