En España afirman que tres gigantes de Europa quieren a Julián Álvarez

El goleador argentino es pretendido por varios clubes del Viejo Continente.

Hoy 19:23

El futuro de Julián Álvarez vuelve a estar en el centro de la escena en Europa. El goleador del Atlético de Madrid es seguido de cerca por Barcelona, Arsenal y Paris Saint-Germain, que ya proyectan sus planteles para la temporada 2026/27.

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Tras la reciente final de la Copa del Rey, en la que el Aleti cayó por penales ante la Real Sociedad, el nombre del delantero cordobés volvió a instalarse con fuerza en el mercado. En ese partido, la “Araña” convirtió un gol clave para llevar la definición a los doce pasos, aunque luego falló su ejecución en la tanda.

Según el medio español Mundo Deportivo, los tres gigantes europeos ya manifestaron su interés por el ex River, quien atraviesa un gran presente en el fútbol español. En el caso del Barcelona, lo consideran el reemplazo ideal de Robert Lewandowski y estarían dispuestos a ofrecer hasta 100 millones de euros para concretar su fichaje.

El Arsenal, por su parte, ya había intentado quedarse con el delantero en el último mercado con una oferta similar, que fue rechazada por la dirigencia del Atlético. En tanto, el PSG también se suma a la carrera por uno de los atacantes más codiciados del continente.

Sin embargo, desde el club madrileño buscan retenerlo. Su presidente, Enrique Cerezo, fue contundente al respecto: “Julián Álvarez se quedará con nosotros por mucho tiempo. Tú piensa que yo soy Dios, hasta que no diga yo que se marche no se va a marchar”, afirmó semanas atrás.

El campeón del mundo atraviesa un presente destacado en el Aleti, donde ya suma 104 partidos, 48 goles y 17 asistencias, con actuaciones clave tanto en La Liga como en competiciones internacionales. Entre sus conquistas más resonantes aparecen goles ante Real Madrid y el propio Barcelona, además de aportes decisivos en cruces eliminatorios frente a Tottenham, Brujas e Inter.

Por ahora, el futuro de Álvarez sigue ligado al Atlético de Madrid, pero con el mercado de pases en el horizonte, su nombre promete ser uno de los grandes protagonistas del próximo verano europeo.