Con diferentes objetivos, Tigre y Huracán se ven las caras en Victoria

El Matador buscará cortar una racha negativa de diez partidos sin ganar, mientras que el Globo llega en alza y quiere afianzarse en zona de clasificación.

Hoy 17:34

Tigre y Huracán se enfrentarán este domingo desde las 21.45 en el estadio José Dellagiovanna, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un partido con realidades opuestas.

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El Matador atraviesa un presente complicado y acumula diez partidos sin victorias, entre el campeonato local y la Copa Sudamericana. Ocho de esos encuentros corresponden al torneo argentino y los otros dos al certamen internacional, lo que comenzó a poner en duda la continuidad de su entrenador, Diego Dabove. Su último triunfo fue a comienzos de febrero, cuando venció 2-0 a Claypole por Copa Argentina.

En la Zona B, Tigre se ubica 10° con 18 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación, por lo que el encuentro de esta noche será determinante para mantener sus aspiraciones. En la Sudamericana, el panorama tampoco es alentador: empató 1-1 ante Atlético Alianza en el debut y luego cayó 1-0 frente a Macará, quedando último en el Grupo A con apenas un punto.

Por su parte, el Globo llega en un gran momento. El equipo dirigido por Diego Martínez acumula tres triunfos consecutivos (3-0 a Gimnasia, 3-1 a Rosario Central y 2-1 a Olimpo por Copa Argentina) y suma cinco partidos invicto, lo que le permitió escalar hasta el 6° puesto con 20 unidades.

Una victoria en Victoria dejaría a Huracán muy cerca de asegurar su lugar en los octavos de final, consolidando su levantada en el torneo.

Datos del partido

Hora: 21.45

21.45 TV: TNT Sports

TNT Sports Árbitro: Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez VAR: Silvio Trucco

Silvio Trucco Estadio: José Dellagiovanna

El cruce promete intensidad: Tigre necesita reaccionar urgente para no quedar relegado, mientras que Huracán buscará prolongar su buen momento y dar otro paso firme rumbo a la clasificación.