Desbaratan banda dedicada al robo de viviendas y recuperan varios bienes en Colonia Dora

El operativo culminó con tres hombres aprehendidos y el secuestro de electrodomésticos y aberturas que habían sido sustraídos de una vivienda.

Hoy 19:10

Tras una rápida investigación liderada por la Comisaría Comunitaria Nº 42 y la Sección Robos y Hurtos, las autoridades lograron desarticular una red delictiva en Colonia Dora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La causa se inició tras la denuncia de una vecina, quien reportó el robo de una importante cantidad de pertenencias: una puerta de aluminio, dos ventanas, un lavarropas, un ventilador de pie y una pava eléctrica.

Gracias a las tareas de inteligencia y el relevamiento de datos en la zona, el personal policial logró identificar a los presuntos autores. Sin embargo, el rastro de los objetos robados llevó a los efectivos hacia otros domicilios de la ciudad.

En una fase clave del procedimiento, la policía localizó a los compradores de los artículos sustraídos. Según informaron fuentes policiales, estas personas habrían adquirido los bienes "de buena fe", desconociendo su procedencia ilícita. Al ser notificadas de la situación, entregaron voluntariamente los elementos para su secuestro preventivo.

El caso tomó un tinte más grave cuando un vecino de la víctima denunció haber sido extorsionado. Según su testimonio un allegado a los delincuentes le ofreció dinero para que guardara silencio. Ante su negativa, el sujeto regresó para proferir amenazas directas, intentando entorpecer la justicia.

La fiscal de turno intervino de inmediato, ordenando la aprehensión de los tres hombres (dos por el robo y uno por las amenazas). Asimismo, se dispuso la identificación de una mujer vinculada a la causa y el resguardo de todos los bienes recuperados.

Actualmente, la policía continúa con los relevamientos vecinales para determinar si los detenidos están involucrados en otros hechos delictivos bajo la misma modalidad.