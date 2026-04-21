Conmoción en Añatuya: hallaron sin vida a un joven de 26 años en zona montuosa

El hallazgo se produjo de manera accidental. La Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias del hecho.

Hoy 13:02

Una investigación judicial se encuentra en curso tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en una zona de espesa vegetación, en cercanías de la avenida Circunvalación de la ciudad de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hallazgo se produjo de manera accidental cuando un vecino que se encontraba cortando leña en el sector montuoso advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso inmediato a la Policía.

Personal policial y de Criminalística se hizo presente en el lugar, donde se procedió a preservar la escena del hecho para el trabajo de los peritos, bajo las directivas del fiscal de turno.

Los especialistas realizaron tareas de relevamiento en la zona con el objetivo de recolectar elementos que permitan establecer las circunstancias del deceso y reconstruir las últimas horas de la víctima.

El joven fue identificado como de apellido Santillán, de 26 años. De acuerdo a los primeros datos de la investigación, registraba antecedentes vinculados a distintas causas judiciales, entre ellas consumo de estupefacientes, violencia de género y delitos contra la propiedad.

Según testimonios incorporados a la causa, el joven se habría retirado días atrás del domicilio de su pareja, y no se descarta que haya manifestado intenciones de atentar contra su integridad física.

Si bien la investigación se encuentra en etapa inicial y no se descarta ninguna hipótesis, los primeros indicios serán clave para determinar lo ocurrido.

Por disposición del fiscal interviniente, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, mientras continúan las tareas investigativas y la toma de testimonios al entorno del fallecido.