Horror en el Juan Díaz de Solís: detienen a adolescente acusado de abusar, filmar y distribuir videos de dos criaturas

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Ingeniero Medici. El acusado tiene 16 años. La Justicia detuvo además, como partícipes, al padrastro y la madre del menor.

Hoy 13:44

La Justicia llevó adelante un importante procedimiento en procura de desarticular una red de abuso sexual infantil que toma tintes incluso más macabros ya que su principal acusado es un menor de apenas 16 años de edad.

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Bajo la órbita de las fiscales Erica Leguizamón, Yesica Lucas y Vanina Aguilera, la policía logró detener al adolescente acusado de abusar sexualmente, filmar y producir material audiovisual pornográfico de dos niñas de apenas 5 y 6 años, que luego distribuía. Sobre el joven pesa la imputación de tenencia, producción y facilitación en concurso real de delito con acceso carnal en perjuicio de dos menores, según trascendió.

Tras un alerta internacional, las autoridades llegaron hasta el domicilio donde funcionaría un templo umbanda. Una vez allí se detuvo al adolescente y además a su madre y su padrastro.

Trascendió que la madre del principal acusado es "mae" de la religión umbanda mientras su padrastro es un hombre jubilado. Ambos están acusados de partícipes en un entramado macabro de abusos en lo que se convirtió en una verdadera Casa del Horror en ese barrio del sudoeste capitalino.