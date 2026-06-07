“Que en el cielo se haga el pogo más grande”: el emotivo adiós de La Mona Jiménez al Indio Solari

El referente del cuarteto compartió un video de un antiguo show en el que homenajeó al líder de Los Redondos y le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales.

Hoy 23:06

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari sigue generando muestras de afecto en todo el país y en distintos géneros musicales. En las últimas horas, Carlos "La Mona" Jiménez se sumó a las despedidas con un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde recordó uno de los homenajes que le realizó al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante uno de sus tradicionales bailes.

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El referente del cuarteto publicó un video registrado años atrás en el que un fanático le arroja una remera con la imagen del Indio. Tras recogerla, el cantante se la coloca sobre el escenario y, antes de interpretar el tema "El Renegado", dedica unas palabras al músico. “Para el Indio Solari, de corazón a corazón”, expresó ante una multitud que acompañó el gesto con aplausos.

Junto a esas imágenes, La Mona compartió un mensaje cargado de emoción para despedir al artista. “Abrazo al rock, a los fans, a la familia y a la música. Gracias Indio Solari por regalarnos tu poesía hecha canción. Que en paz descanses y que en el cielo se haga con tu llegada el pogo más grande del mundo”, escribió.

El mensaje tuvo una rápida repercusión entre seguidores del rock y del cuarteto, quienes destacaron el respeto mutuo que siempre existió entre ambos artistas a pesar de pertenecer a géneros musicales diferentes.

Días antes del fallecimiento del exlíder de Los Redondos, el cantante cordobés también había compartido una publicación relacionada con el universo musical del Indio. En aquella oportunidad difundió imágenes junto a integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que acompañó a Solari durante los últimos años de su carrera artística.

“Estos momentos compartidos me hacen muy feliz”, había escrito entonces La Mona, dejando en evidencia la admiración que sentía por el músico.

Con su mensaje, el máximo referente del cuarteto se sumó a las innumerables muestras de afecto que se multiplicaron en las últimas horas tras la muerte de una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.