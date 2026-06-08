Boca tiene nuevo DT: Riquelme cerró el regreso de Arruabarrena

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme llegó a un acuerdo deportivo con el Vasco, quien iniciará su segundo ciclo al frente del Xeneize. Solo restan detalles contractuales para oficializar su regreso.

Hoy 00:17

Boca ya tiene definido quién será su próximo entrenador. Rodolfo Arruabarrena volverá a ponerse el buzo de DT del Xeneize luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme alcanzara un acuerdo para su regreso al club. Aunque todavía restan resolver algunos detalles económicos, en el club consideran que la firma es apenas una formalidad.

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El ex defensor era el principal candidato de Riquelme para reemplazar a Claudio Úbeda y, durante los últimos días, mantuvo varias reuniones con el presidente boquense para delinear el proyecto deportivo que encarará en esta nueva etapa. Las conversaciones incluyeron la planificación del mercado de pases y los objetivos para la segunda mitad de la temporada.

Uno de los principales desafíos será la participación en la Copa Sudamericana, competencia que se transformó en la gran apuesta internacional del club tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, Boca deberá afrontar el Torneo Clausura y la Copa Argentina, certámenes en los que buscará volver a pelear por títulos.

Según trascendió, la intención de la dirigencia es que el vínculo quede formalizado en los próximos días para que el nuevo cuerpo técnico pueda comenzar a trabajar de cara a la pretemporada, prevista para después de la finalización del Mundial de Clubes.

Para Arruabarrena será su segundo ciclo al frente del club. El primero se desarrolló entre 2014 y 2016, período en el que conquistó el campeonato de Primera División y la Copa Argentina 2015. Durante aquella etapa también le tocó afrontar momentos complejos, como las eliminaciones frente a River Plate en competencias internacionales.

Tras su salida de Boca, el Vasco continuó su carrera en el exterior y dirigió en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Egipto, además de tener un paso por la selección de Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, con el respaldo de Riquelme y el desafío de devolver al equipo al protagonismo internacional, Arruabarrena se prepara para volver a una casa que conoce a la perfección y donde supo dejar su huella tanto como jugador como entrenador.