Lo empujaron en medio de una pelea y terminó atropellado por un automóvil en Mar del Plata

Un joven de 22 años resultó herido luego de ser atropellado por un automóvil en medio de una pelea callejera ocurrida durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Mar del Plata. El episodio quedó registrado en video y derivó en una investigación judicial para determinar las responsabilidades de los involucrados.

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El hecho se produjo en la intersección de las calles Primera Junta y Victoria Ocampo, en la zona de Playa Grande. Según las primeras averiguaciones, varias personas participaban de una discusión que se habría originado tras un incidente de tránsito entre los ocupantes de dos vehículos.

Las imágenes que circularon posteriormente muestran el momento en que uno de los participantes empuja a la víctima, identificada por las iniciales V.L., fuera del grupo que protagonizaba la pelea.

Como consecuencia del empujón, el joven perdió el equilibrio y cayó hacia la calzada, donde fue impactado casi de inmediato por un automóvil Peugeot 208 blanco que circulaba por el lugar. El golpe lo proyectó contra el parabrisas del vehículo.

Tras el atropello, quienes participaban de la confrontación abandonaron rápidamente la escena, mientras testigos alertaban sobre lo ocurrido.

La víctima fue trasladada al Hospital Público de la Comunidad (HPC), donde recibió asistencia médica por diversos traumatismos. Fuentes vinculadas al caso informaron que, pese a la violencia del impacto, el joven se encuentra fuera de peligro y posteriormente recibió el alta médica.

La investigación se inició de oficio y quedó en manos de la fiscal María Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4. La causa fue caratulada provisoriamente como "lesiones dolosas".

Los investigadores trabajan ahora en el análisis de las grabaciones y en la recepción de testimonios para identificar al hombre que empujó a la víctima y determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas que participaron en el episodio.

Las imágenes registradas por testigos y cámaras de seguridad serán piezas clave para reconstruir con precisión la secuencia que terminó con el joven tendido sobre el asfalto y embestido por el automóvil.