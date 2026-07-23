Detención de un hombre armado en caso de violencia de género en Chaco

Un hombre de 29 años fue detenido en Chaco tras intentar ingresar armado al domicilio de su expareja, en un caso de violencia de género.

Hoy 03:19

En un grave incidente de violencia de género, un hombre de 29 años fue detenido por personal de la Comisaría Sexta de Presidencia Roque Sáenz Peña en Chaco, tras intentar ingresar armado al hogar de su expareja.

El suceso ocurrió el martes por la noche, cuando se recibió un llamado de alerta que indicaba la presencia de un sujeto armado en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso escapar entre las viviendas, pero lograron alcanzarlo a pocos metros.

Durante la requisa, los policías encontraron un arma de fabricación casera conocida como “tumbera” y tres cartuchos de diferentes calibres, que el sospechoso había ocultado entre sus prendas.

Asimismo, una mujer que se encontraba brindando resguardo a la víctima denunció que el detenido había amenazado a su familia en reiteradas ocasiones, debido a que había ofrecido alojamiento a la joven tras un episodio previo de violencia.

La intervención de las autoridades fue fundamental para garantizar la seguridad de la víctima y su familia, quienes habían estado expuestos a la hostigamiento del acusado.

Por orden de la Fiscalía interviniente, el hombre fue puesto a disposición de la División de Violencia Familiar y de Género, donde se continuarán las actuaciones judiciales pertinentes.