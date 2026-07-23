Asesinan a Leandro Fuentes en un ataque a balazos en Santa Fe

Leandro Fuentes, de 29 años, fue asesinado en un ataque a balazos en Santa Fe mientras conducía su auto, lo que ha generado una investigación para determinar el motivo del ataque.

Hoy 04:22

El miércoles por la tarde, en la esquina de Bolívar y Vera Mujica, en el barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe, se produjo un trágico incidente en el que Leandro Fuentes, de 29 años, fue víctima de un ataque a balazos mientras conducía su vehículo.

Fuentes, que viajaba acompañado por un amigo en un Suzuki Fun, perdió el control del automóvil tras recibir disparos, chocando contra otros vehículos estacionados en la zona.

Los vecinos, alarmados por las detonaciones, se acercaron para ayudar y encontraron al conductor inmóvil en el asiento. Ante la gravedad de la situación, una vecina decidió trasladarlo en su automóvil particular hasta el Hospital José María Cullen, donde fue sometido a una cirugía de urgencia.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Fuentes falleció durante la operación en el quirófano central del hospital, lo que ha conmocionado a la comunidad local.

Los investigadores están tratando de esclarecer si los disparos estaban dirigidos específicamente hacia Fuentes, su acompañante o si ambos se vieron envueltos en un enfrentamiento entre terceros.

Las autoridades, incluyendo oficiales de la Subcomisaría 1° de barrio Centenario y del Comando Radioeléctrico, llegaron rápidamente al lugar para preservar la escena del crimen y realizar las primeras averiguaciones.

Los agentes tomaron testimonios de los vecinos y del acompañante de Fuentes, y se descubrió que ambos habían salido de un gimnasio cercano justo antes de que se produjera la balacera.

Además, se están analizando las cámaras de videovigilancia en la zona para ayudar a reconstruir los eventos y identificar a los responsables del ataque. La causa ha sido caratulada provisoriamente como homicidio, y el cuerpo de Fuentes fue enviado a la morgue para la necropsia correspondiente.