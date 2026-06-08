Video: el espíritu ricotero dijo presente en Froilán para despedir al Indio Solari

Durante la tradicional reunión dominical en Froilán, un grupo de fanáticos recordó al histórico músico de manera espontánea. Hubo canciones, aplausos y hasta un pogo que sorprendió a los presentes.

Hoy 01:40

La tradicional noche de domingo en el Patio del Indio Froilán tuvo un momento especial dedicado a la memoria de Carlos Alberto "Indio" Solari. En un momento de la velada, los presentes comenzaron a recordar al artista y el homenaje fue creciendo hasta convertirse en una de las postales más emotivas de la noche.

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En medio de la reunión, varios asistentes empezaron a entonar canciones vinculadas al universo ricotero y el clima fue creciendo de manera natural. Los aplausos, los cánticos y la emoción se apoderaron del lugar, mientras decenas de personas se sumaban al homenaje. Incluso se armó un pogo que recordó el espíritu de los multitudinarios recitales del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una postal que no tardó en viralizarse en redes sociales.

La escena se produjo pocas horas después de conocerse la muerte del artista, una noticia que generó conmoción en todo el país y movilizó a miles de seguidores. En distintos puntos de la Argentina hubo reuniones, vigilias y expresiones de afecto para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

Durante más de cuatro décadas, el Indio Solari construyó una relación única con su público. Primero como líder de Los Redondos y luego junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se convirtió en un fenómeno cultural capaz de convocar multitudes y generar un sentido de pertenencia pocas veces visto en la música argentina.

Artistas, músicos, dirigentes políticos y personalidades de distintos ámbitos también expresaron su pesar por la noticia y destacaron el legado de un compositor cuyas letras y canciones marcaron a varias generaciones. Las redes sociales se llenaron de mensajes, fotografías y recuerdos de quienes crecieron acompañados por su obra.

En Santiago del Estero, la despedida al Indio Solari también se vivió con intensidad. El homenaje realizado en el Patio del Indio Froilán reunió emoción, música y el espíritu ricotero de decenas de seguidores que eligieron recordar al artista a través de sus canciones.