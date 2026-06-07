¡Se viene un gran sorteo! Panorama Play y Diario Panorama regalan 4 Smart TV de 55 pulgadas

Los seguidores podrán participar por cuatro televisores para disfrutar el Mundial 2026. Los ganadores serán anunciados en vivo durante las próximas emisiones del streaming.

Hoy 23:06

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Panorama Play y Diario Panorama lanzaron un gran sorteo que pondrá en juego 4 Smart TV de 55 pulgadas para que los fanáticos puedan seguir cada partido con la mejor experiencia.

Para participar, los interesados deberán darle "Me Gusta" a la publicación del sorteo, seguir las cuentas de Panorama Play y Diario Panorama en Instagram, suscribirse al canal de YouTube Panorama Play y comentar la frase “YA ESTOY PARTICIPANDO”.

La propuesta se enmarca en la previa de la máxima cita del fútbol mundial y busca acompañar la expectativa que genera el torneo entre los seguidores del streaming y del portal de noticias.

Los ganadores serán seleccionados y anunciados en vivo durante las próximas semanas a través de las emisiones de Panorama Play, que se transmite de lunes a viernes de 18 a 20 horas.

De esta manera, quienes sigan el programa no solo podrán disfrutar de entrevistas, entretenimiento y actualidad, sino también tener la posibilidad de quedarse con uno de los cuatro televisores que estarán en juego.