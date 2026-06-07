Se rompió la tregua: Irán atacó a Israel y Tel Aviv respondió con bombardeos

El intercambio de ataques puso fin al cese del fuego alcanzado en abril y reavivó la preocupación internacional por una posible escalada regional. Estados Unidos había pedido evitar una nueva confrontación.

Hoy 23:43

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo luego de que Irán lanzara un ataque con misiles balísticos contra Israel, provocando una rápida y contundente respuesta militar israelí sobre distintos puntos del territorio iraní. El intercambio de ataques rompió el cese del fuego que ambas partes mantenían desde abril y encendió nuevamente las alarmas internacionales.

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Según informaron autoridades israelíes, varios proyectiles fueron disparados desde territorio iraní durante la madrugada. El ataque se produjo en medio de las negociaciones que buscaban consolidar una tregua entre Israel y el movimiento Hezbollah en el sur del Líbano, aliado estratégico de Teherán.

Horas después, el gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu ordenó una contraofensiva que incluyó bombardeos sobre objetivos ubicados en las cercanías de Teherán, además de instalaciones en Karaj e Isfahan, en el centro y oeste de Irán. Tras los ataques, las autoridades iraníes dispusieron el cierre del espacio aéreo en torno al aeropuerto internacional Imán Jomeini.

La respuesta israelí se produjo pese a los intentos diplomáticos de Donald Trump, quien mantuvo contactos con Netanyahu para solicitar que evitara una escalada militar y preservara el acuerdo de cese al fuego alcanzado semanas atrás. Sin embargo, el gobierno israelí consideró que el ataque iraní requería una reacción inmediata.

“Irán ha cometido un grave error”, señaló el portavoz militar israelí Effie Defrin, mientras que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, autorizó la ejecución de los bombardeos pocas horas después del lanzamiento de los misiles.

Por su parte, funcionarios iraníes advirtieron que podrían producirse nuevas acciones militares si continúan los ataques israelíes. En ese marco, el comandante Ali Abdollahi, del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, sostuvo que Israel recibirá respuestas “cada vez más devastadoras” si mantiene sus operaciones.

La crisis se desarrolla además en un contexto de fuerte inestabilidad regional. En los últimos días, Israel había llevado adelante bombardeos en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah en el Líbano, donde se reportaron víctimas fatales y varios heridos. Esos ataques ya habían generado preocupación en la comunidad internacional y advertencias por parte de Washington.

Ante el agravamiento del conflicto, las autoridades israelíes dispusieron la suspensión de clases y actividades educativas para este lunes en distintas zonas del país, mientras que las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente fueron puestas en estado de máxima vigilancia.

El nuevo enfrentamiento directo entre Irán e Israel reaviva el temor a una escalada de mayor magnitud en la región y amenaza con complicar los esfuerzos diplomáticos que buscaban reducir la violencia en uno de los puntos más conflictivos del mundo.