El Ministerio de Economía informó el procedimiento para solicitar la baja de descuentos de cuota social

Los afiliados deberán presentar documentación de manera personal en el Paseo Cultural del Complejo Juan Felipe Ibarra para gestionar la baja de descuentos en haberes correspondientes a asociaciones, mutuales o cooperativas.

Hoy 13:55

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero informó el procedimiento que deberán seguir los afiliados que deseen solicitar la baja de los descuentos de cuota social aplicados en sus recibos de haberes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida alcanza a descuentos correspondientes a asociaciones mutuales o civiles sin fines de lucro y/o cooperativas, en el marco de lo establecido por la Resolución RESOL-2026-2121-E-GDESDE-MEC.

Para efectivizar el trámite, los interesados deberán presentarse de manera personal con el formulario completo correspondiente, copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el último recibo de haberes.

La atención se realiza de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 12 y de 17 a 19, en el Paseo Cultural del Complejo Juan Felipe Ibarra, con acceso por avenida Belgrano.

Desde el organismo provincial se aclaró que, para que el descuento se haga efectivo en los haberes del mes en curso, la documentación deberá ser presentada hasta el día 5 de cada mes.