Cambios en la Fórmula 1: se confirmaron las nuevas reglas para el Gran Premio de Miami

La FIA aprobó una serie de normas que entrarán en vigor a partir de la próxima carrera en Florida. Las propuestas se debatieron con los equipos y fabricantes de motores durante las últimas semanas .

21/04/2026

La Fórmula 1 implementará un nuevo paquete de reglas a partir del Gran Premio de Miami, que se disputará el domingo 3 de mayo, luego de los cuestionamientos de equipos y fabricantes por la normativa vigente desde el inicio de la temporada.

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La decisión fue tomada por la Federación Internacional del Automóvil tras una reunión en Londres con representantes de las escuderías y de los proveedores de motores, quienes manifestaron su preocupación por el impacto de las regulaciones actuales.

Los protagonistas advirtieron que el reglamento iba en contra del espíritu del automovilismo y que incluso generaba situaciones de riesgo. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en Japón, cuando Franco Colapinto se quedó sin energía y su monoplaza se detuvo bruscamente en pista, lo que provocó el accidente de Ollie Bearman al intentar esquivarlo.

Tras semanas de análisis, la FIA resolvió introducir modificaciones centradas en la gestión de la energía de las nuevas unidades de potencia, con el objetivo de mejorar el desarrollo de las carreras y reducir riesgos.

Qué cambia en la Fórmula 1 desde el GP de Miami

Clasificación: menos recarga y más velocidad

Uno de los ejes es evitar estrategias de conducción poco naturales como el “lift and coast” en vueltas rápidas.

Se reducirá el límite de recuperación de energía de 8 MJ a 7 MJ por vuelta, lo que obligará a los pilotos a mantener un ritmo más constante y disminuirá el llamado superclipping (pérdida de potencia al final de las rectas).

A su vez, la potencia de recarga aumentará de 250 kW a 350 kW, permitiendo una recuperación más rápida de la batería. Además, la FIA podrá ajustar límites energéticos en hasta 12 circuitos, adaptándose mejor a trazados específicos como Monza o Mónaco.

Carrera: control del “Modo Boost”

Para evitar diferencias peligrosas de velocidad entre autos, se limitará el uso del boost a un máximo de +150 kW.

En paralelo, el sistema MGU-K solo funcionará a plena potencia (350 kW) en zonas clave de aceleración y adelantamiento, mientras que en el resto del circuito estará restringido a 250 kW.

Salidas: sistema anti-stall

Tras varios incidentes en el inicio de la temporada, se incorporará un sistema de seguridad para evitar autos detenidos en la largada.

Si un coche no acelera correctamente, el MGU-K se activará automáticamente para darle un impulso mínimo. Además, se sumarán alertas visuales con luces intermitentes para advertir a otros pilotos.

Este sistema será probado en Miami y podría adoptarse de forma definitiva en las próximas fechas.

Lluvia: más agarre y visibilidad

En condiciones de lluvia, se permitirá aumentar la temperatura de las mantas térmicas para mejorar el agarre de los neumáticos intermedios.

También se limitará el uso del sistema ERS para reducir el par motor y evitar pérdidas de control. A esto se suma una mejora en las luces traseras, que serán más visibles en condiciones de baja visibilidad.

De esta manera, la Fórmula 1 busca corregir los problemas detectados en el inicio del campeonato, con un reglamento que apunta a mejorar la seguridad, el espectáculo y la competitividad en pista.