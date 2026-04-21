Monte Quemado: rescataron a un hombre en estado crítico tras quedar varado en plena tormenta

Efectivos policiales realizaron un arriesgado operativo en una zona rural anegada. La víctima llevaba varias horas expuesta al agua y al intenso frío.

Hoy 15:45

Un dramático operativo de rescate se llevó a cabo en las últimas horas en Monte Quemado, donde efectivos de la Comisaría Nº 22 lograron auxiliar a un hombre que se encontraba en estado crítico al costado de un camino rural, luego de quedar varado en medio del fuerte temporal que azota a la región.

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De acuerdo con fuentes policiales, la persona se trasladaba hacia la ciudad cuando fue sorprendida por las intensas lluvias, lo que le impidió continuar su recorrido. El hecho ocurrió a unos 6 kilómetros de Monte Quemado, sobre el camino hacia La Cañada Norte, sector que quedó completamente anegado y prácticamente intransitable por la acumulación de agua.

Frente a la emergencia, los uniformados debieron desplegar un operativo especial y utilizar una zorra para poder ingresar hasta el lugar, ya que los vehículos convencionales no podían avanzar por el barro y el agua acumulada.

Al llegar, encontraron al hombre luego de varias horas de exposición a la lluvia y a las bajas temperaturas, con signos de un severo deterioro físico. Gracias a la rápida intervención, lograron ponerlo a resguardo y evitar que sufriera un cuadro de hipotermia.

El procedimiento fue destacado por el compromiso y la vocación de servicio del personal policial, en medio de un contexto climático adverso que continúa generando serias complicaciones en caminos rurales y parajes aislados del interior santiagueño.