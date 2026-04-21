La Legislatura provincial honró la memoria, el compromiso y el legado de Francisco a un año de su fallecimiento

Destacando que su vínculo con la provincia se manifestó en gestos históricos como la restitución del título de Sede Primada de la Iglesia en la Argentina a Santiago del Estero, la canonización de Mama Antula, el nombramiento de monseñor Vicente Bokalik Iglic como arzobispo y su posterior elevación a la dignidad de Cardenal, la Cámara de Diputados recordó hoy a Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento.

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En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados declaró de interés las actividades conmemorativas y misas en homenaje a la figura y memoria de Francisco.

“Este es un justo y necesario homenaje a la memoria de quien en vida fue el Papa Francisco, quien no solo fue un líder religioso de escala mundial, sino un hombre cuya vida y obra estuvieron intrínsecamente ligadas al sentimiento y la historia de nuestra provincia”, argumentaron.

“Francisco fue un incansable luchador por la justicia social, la protección de la Casa Común y la dignidad de los más humildes, valores que resuenan profundamente en el corazón del pueblo santiagueño”, remarcaron.

206 años de autonomía: el compromiso de ser dueños de nuestro propio destino

Durante la sesión, la Cámara de Diputados declaró de interés provincial las actividades conmemorativas por el 206° aniversario de la Autonomía Provincial.

“Esta fecha se erige como el recordatorio de un contrato social que el pueblo santiagueño renueva diariamente. En el actual contexto, la soberanía ya no se defiende solo con proclamas, sino mediante una administración responsable y estratégica de los recursos, consolidando el derecho de la provincia a decidir su propio camino y futuro”, expresaron.

“El grito de libertad de 1820 es una historia viva que seguimos escribiendo hoy con el orgullo de pertenecer a una provincia que nació al calor del federalismo", subrayaron.

Fiestas patronales en honor al Señor de los Milagros de Mailín

La Cámara de Diputados declaró de interés provincial las festividades en honor a Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, que tendrán su epicentro el próximo 17 de mayo en la histórica Villa Mailín.

El cuerpo legislativo destacó la profunda relevancia espiritual y cultural de esta celebración, considerada una de las manifestaciones de fe popular más multitudinarias del norte argentino, que año tras año fortalece la identidad y el encuentro de miles de peregrinos.

Respaldo legislativo al proyecto para penalizar la "pornovenganza"

Durante la sesión, los legisladores expresaron su beneplácito por la iniciativa del senador nacional Gerardo Zamora, quien impulsó nuevamente ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley que busca sancionar la difusión no consentida de contenidos íntimos, conocida como "pornovenganza".

“Este respaldo se fundamenta en la urgencia de proteger la privacidad ante el incremento de casos de vulneración digital. El proyecto retoma la agenda iniciada oportunamente por la ex senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que en 2020 obtuvo media sanción unánime pero perdió estado parlamentario. La iniciativa busca llenar un vacío legal crítico y garantizar seguridad jurídica a las víctimas de exposición digital no consentida”, indicaron.

32° edición del Festival de la Tradición en Familia

La Legislatura también declaró de interés provincial, cultural y social la realización de la 32° edición del Festival de la Tradición en Familia, organizada por la Agrupación Tradicionalista Villa Robles, a realizarse en esa localidad del departamento Robles, el 1 de mayo, Día del Trabajador.

“Este festival constituye un espacio de encuentro que pone en valor las raíces culturales del pueblo santiagueño. Además, promueve el desarrollo de la economía local, favoreciendo la participación de familias, trabajadores y productores de la zona”, puntualizaron.

Amplia agenda de iniciativas aprobadas

El cuerpo legislativo aprobó una serie de iniciativas que destacan la trayectoria de personalidades, hitos institucionales y eventos culturales que fortalecen la identidad de Santiago del Estero. Bajo un extenso orden del día, se aprobaron distintos despachos y proyectos vinculados a cultura, música, festivales populares, aniversarios institucionales, salud, sociedad y educación.