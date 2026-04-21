"Dejen de opinar": Julieta Poggio respondió a las críticas por su retoque estético

Cansada de recibir puntos de vista que no pidió, la influencer hizo un contundente descargo.

Hoy 18:48

Julieta Poggio estalló contra los que la criticaron por su último retoque estético. Después de que varios opinaran sobre su nueva imagen, hizo un contundente descargo.

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La artista se puso carillas en los dientes. El resultado dio que hablar: mientras muchos la elogiaron, otros cuestionaron su decisión. Cansada de recibir opiniones que no pidió, este martes habló del tema al aire de un streaming.

“Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos, que no hay que hablar de si está más gordo o más flaca, pero creo que ahora estamos como en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético”, dijo en Rumis (La Casa).

Acto seguido, repasó algunas de las frases que más le repiten: “‘Que no te toques la cara’, ‘que no te hagas esto’, ‘que no te hagas lo otro’”. “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético", reclamó.

“Si te haces las tetas es porque tenés una inseguridad. Si te haces algo es porque claramente no te gusta y querés arreglar algo de tu cara o lo que sea. Pero me parece que no está bueno normalizar también cada cosita estética que uno se haga, que todo el mundo tenga el libre albedrío de poder opinar”, senteció.

Su mensaje no pasó inadvertido entre los usuarios que se dividieron en opiniones. “Lo dice porque un profesional reconocido hablo de las carillas que se coloco en los dientes...que no era necesario siendo que tenia una sonrisa muy bella”, “Claro se pone teclado grande para que nadie opine”, “Me parece bien que se haga lo que quiera, pero no por eso vamos a dejar de decir lo espantoso que le quedó”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.