Abrieron las inscripciones para la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo en modalidad a distancia

Desde la UNSE informaron que se encuentran abiertas las inscripciones para la cohorte 2026 de la carrera, en modalidad a distancia y de alcance nacional.

Hoy 19:43

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la cohorte 2026 de la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, una propuesta académica con modalidad a distancia y alcance nacional.

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Se trata de un ciclo de complementación curricular orientado a profesionales y docentes que deseen formarse en el campo de la economía social, solidaria y popular, una perspectiva que propone modelos alternativos de desarrollo económico con eje en lo comunitario.

El coordinador de la carrera, Eduardo Argibay, destacó la trayectoria de la propuesta académica y señaló que “la licenciatura cuenta con más de 30 años de cursado ininterrumpido dentro de la facultad, consolidándose como una oferta única dentro del sistema universitario público”.

Asimismo, explicó que desde 2006 la carrera se dicta completamente a distancia, lo que permitió ampliar su alcance territorial: “hemos tenido estudiantes y egresados en todo el país, desde La Quiaca hasta el sur, con convenios y unidades de apoyo en distintas provincias”.

En relación al perfil de los interesados, Argibay indicó que la propuesta está dirigida a egresados de profesorados y profesionales de diversas áreas. “Está pensada para profesores de economía, historia, ciencias de la educación, pero también para contadores, abogados, ingenieros y todos aquellos que quieran incursionar en el cooperativismo y el mutualismo”, detalló.

El coordinador subrayó además el valor formativo de la carrera: “la idea es brindar herramientas desde una mirada social y humana, abordando aspectos jurídicos, metodológicos y económicos, para demostrar que otra economía es posible”.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden acceder al formulario a través del sitio web oficial (https://coop.unse.edu.ar/), donde también encontrarán información detallada sobre la documentación requerida.

Para consultas, se encuentra habilitado el correo electrónico coordcoopymut@gmail.com, mientras que quienes deseen realizar el trámite de manera presencial pueden acercarse a la sede de la UNSE, ubicada en Avenida Belgrano (S) 1912, en el horario de 10 a 13.