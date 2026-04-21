Entregaron indumentaria y herramientas de trabajo para el personal del cementerio La Piedad

El acto de entrega se llevó a cabo en el edificio municipal y estuvo encabezado por la intendente Norma fuentes Fuentes.

Hoy 19:54

La intendente, Ing. Norma Fuentes, entregó indumentaria y herramientas de trabajo a los empleados del cementerio La Piedad, lo que les garantizará mayor seguridad, eficiencia y cuidado en el desarrollo de sus funciones.

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Esta acción forma parte del compromiso sostenido de la gestión con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, así como con la optimización de los servicios públicos que se brindan a los vecinos.

Se otorgaron a más de 50 empleados uniformes compuestos por camisas y pantalones de grafa, mamelucos, botines, guantes y gorras, además de motoguadañas, palas, rastrillos y otros elementos de jardinería.

"Agradezco el esfuerzo para mantener en buenas condiciones nuestro sagrado cementerio municipal, donde descansan los restos de los seres queridos de los vecinos", expresó la jefa comunal.

"Vamos a seguir invirtiendo para mejorar la infraestructura de la necrópolis y poner en valor los monumentos donde yacen personalidades históricas que hicieron grande nuestra provincia, buscando darles el reconocimiento que se merecen", señaló.

La Ing. Fuentes destacó "el enorme valor histórico, arquitectónico y religioso del cementerio La Piedad, que despierta un fuerte sentimiento de afecto en la comunidad y, por lo tanto, todos debemos cuidarlo con responsabilidad y compromiso".

Por su parte, la directora de Personal de la Municipalidad, Nora Robles, resaltó "el esfuerzo presupuestario que hace el municipio para dotar al personal de los elementos que necesita para llevar a cabo sus labores" y valoró "el compromiso de cada trabajador para formar un verdadero equipo que atienda las necesidades de la comunidad".