Inundaciones en Los Juríes: montan un operativo sanitario de emergencia para asistir a más de 70 familias evacuadas

El hospital local encabeza un despliegue clave en plena crisis hídrica, con atención médica, traslados en zonas anegadas y refuerzo de insumos críticos para los damnificados.

Hoy 21:30

En medio de una de las crisis hídricas más severas de la región, el Hospital Distrital Dr. Juan Carlos Salinas ha tomado el liderazgo en la trinchera. Bajo la dirección del Dr. Tulio Pisetta, un equipo médico desembarcó hoy en la Escuela N° 1027, convertida hoy en el refugio de esperanza para más de 70 familias que lo perdieron todo bajo el agua.

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Desde el primer minuto de la emergencia, el hospital no solo abrió sus puertas para albergar a los primeros afectados, sino que ha tejido una red de contención junto a la Municipalidad y fuerzas vivas.

"Trabajamos incansablemente para que, a pesar de la emergencia, nadie se sienta desamparado", señalaron desde la institución.

El operativo destacó además la labor de los Bomberos Voluntarios, quienes no solo actúan como el transporte vital para embarazadas y emergencias médicas en zonas anegadas, sino que realizaron una donación clave de sueros antiofídicos, un recurso crítico ante el peligro latente que trae consigo la inundación.

En tiempos de crisis, el trabajo en equipo entre el Hospital, la Municipalidad y la comunidad es lo que nos mantiene de pie.