Ian Lucas sufre un accidente doméstico y es trasladado de urgencia

Ian Lucas ha captado la atención mediática tras un accidente doméstico que requirió su traslado urgente a un centro médico en Belgrano.

Hoy 23:15

Este fin de semana, Ian Lucas se convirtió en el centro de atención mediática debido a un accidente doméstico que sufrió, lo cual generó gran preocupación entre sus seguidores.

La información inicial fue divulgada en el programa Infama (América TV), donde el panelista Pablo Layus informó que tanto Ian Lucas como su madre, Eliana, fueron vistos ingresando en una ambulancia en el barrio de Belgrano.

Al principio, se pensó que Eliana había sido la afectada; sin embargo, se confirmó que el protagonista del incidente fue el propio Ian. “Fue una herida muy profunda en un dedo, no lograban parar el sangrado”, explicó Layus, quien destacó la rapidez de la ambulancia, lo que evitó una situación más grave.

Con el transcurso de las horas, el representante de Ian Lucas se comunicó con Karina Iavícoli, proporcionando detalles sobre la atención médica que recibió en el Sanatorio Los Arcos. “Le dieron dos puntos y la vacuna antitetánica. Hace unos minutos, regresaron a su casa”, comentó.

Más tarde, el mismo Ian Lucas tomó la iniciativa de tranquilizar a sus seguidores, asegurando que se encontraba bien. “Hay mucha gente preguntándome. No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien”, expresó el influencer.

En relación con los eventos que llevaron al accidente, el ganador de MasterChef Celebrity explicó: “Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal, no me paraba de sangrar”. Afortunadamente, recibió atención médica oportuna.

“Por suerte, no pasó a mayores. Fue el susto del momento, me sangró muchísimo, pero ya estamos acá en casa y está todo bien”, concluyó Ian Lucas, agradeciendo a quienes se preocuparon por su estado de salud.