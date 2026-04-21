“La generación del límite”: entre la frustración y la violencia en la Argentina actual

Especialistas analizaron las amenazas en escuelas y advirtieron sobre un fenómeno complejo que excede al aula. Piden más escucha, trabajo conjunto y evitar estigmatizaciones.

Hoy 23:13

En medio de la preocupación generada por la aparición de mensajes amenazantes en escuelas secundarias, vinculados a posibles tiroteos, especialistas coincidieron en la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada integral que contemple a toda la sociedad.

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El análisis se dio en Libertad de Opinión, donde participaron Celia Rosales, rectora de la Escuela Normal de La Banda; Martina Iturre, licenciada en Educación con orientación en Sociología; y el politólogo Diego Ramos.

Celia Rosales, rectora de la escuela Normal Banda.

Un fenómeno que excede a la escuela

Lejos de atribuir la problemática a una sola causa, los entrevistados coincidieron en que se trata de un fenómeno “multifactorial”, donde intervienen la escuela, la familia, las redes sociales y el contexto social más amplio.

Iturre explicó que “no se puede pensar esto como un problema exclusivo de la escuela o de la familia. Es una situación compleja que requiere un abordaje colectivo”. Advirtió que muchas de estas manifestaciones deben leerse como síntomas: formas de expresión de adolescentes que, en muchos casos, no encuentran espacios adecuados para ser escuchados.

La importancia de escuchar a los adolescentes

Desde la experiencia institucional, Rosales destacó que, si bien los casos detectados son puntuales, no deben minimizarse. En una comunidad educativa de casi 3.000 alumnos, aseguró que el eje central es la escucha activa.

“Los adolescentes hoy necesitan ser escuchados. Cuando eso no ocurre, aparecen este tipo de situaciones”, sostuvo.

La rectora detalló que en su institución se activan protocolos ante cada caso y se trabaja de manera articulada con organismos educativos. Además, mencionó herramientas preventivas como sistemas de alerta internos y espacios de participación estudiantil.

Diego Ramos, politólogo.

Violencia, contexto y responsabilidad adulta

Por su parte, Diego Ramos vinculó estos episodios con un clima social atravesado por discursos violentos, tanto a nivel local como global.

“Vivimos en un mundo donde la violencia está cada vez más naturalizada. Eso también impacta en los jóvenes”, afirmó.

El politólogo remarcó la necesidad de actuar con “madurez y responsabilidad” desde el mundo adulto, evitando estigmatizar a los adolescentes o generalizar situaciones aisladas.

En ese sentido, alertó sobre el riesgo de construir un clima de temor que no contribuye a la solución del problema.

Entre la prevención y la urgencia

Los especialistas coincidieron en que la situación actual combina urgencia y falta de prevención previa. Por eso, insistieron en la necesidad de fortalecer equipos interdisciplinarios dentro de las escuelas y generar políticas sostenidas en el tiempo.

También cuestionaron enfoques simplistas que reducen el problema a la “falta de control emocional”, y propusieron avanzar en herramientas más amplias como la Educación Sexual Integral (ESI), que permite abordar las violencias desde una perspectiva integral.

Martina Iturre, Lic. en Educación.

Un desafío de toda la sociedad

Finalmente, remarcaron que no se trata de un fenómeno aislado del ámbito educativo, sino de una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

Familias, escuelas, dirigentes políticos, medios de comunicación e instituciones tienen —según coincidieron— un rol clave en la construcción de respuestas.

“El desafío es generar espacios de diálogo reales, donde los jóvenes puedan expresarse y ser escuchados. Ahí empieza la solución”, concluyeron.

La llamada “generación del límite” aparece así en el centro de una discusión urgente: cómo contener, comprender y acompañar a adolescentes que crecen en un contexto marcado por la incertidumbre, la frustración y, cada vez más, la violencia.