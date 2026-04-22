Santiago del Estero fue sede del Encuentro Regional de Ciencia y Tecnología del NOA: impulso a la innovación y políticas públicas

El CRECYT NOA sesionó en el Nodo Tecnológico con representantes de seis provincias y autoridades nacionales. Se debatieron proyectos estratégicos y se fortaleció la agenda regional en ciencia, tecnología e innovación.

Hoy 00:42

Santiago del Estero se consolidó como un punto clave para el desarrollo científico del norte argentino al albergar este 21 de abril el Encuentro Regional de Ciencia y Tecnología del NOA, organizado por el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología (CRECYT NOA). La actividad se desarrolló en el Nodo Tecnológico bajo modalidad híbrida y reunió a representantes de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán y la provincia anfitriona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El objetivo principal de la jornada fue fortalecer la planificación y ejecución de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, con un enfoque adaptado a las necesidades y realidades de la región del Noroeste Argentino.

El encuentro contó con la participación del secretario de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Adrián Suárez; el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo; y la directora nacional de Articulación Institucional, Paula Zingoni, entre otras autoridades nacionales y provinciales. También estuvieron presentes referentes del sistema científico-tecnológico, como integrantes del SICIyT, universidades (UNSE y UCSE), INTA, INTI y CONICET.

Durante la sesión, los representantes jurisdiccionales llevaron adelante un intercambio técnico centrado en la exposición de proyectos estratégicos y el análisis de la agenda regional. Esta dinámica permitió consolidar líneas de trabajo conjunto y avanzar en la articulación interprovincial.

Entre las iniciativas presentadas, se destacó el “Prototipo de un sistema de gestión y control automático de caudales para riego del Río Dulce”, encabezado por el ingeniero Francisco Pece, orientado a optimizar el uso del recurso hídrico. Asimismo, la empresa CytoEM Innovation, liderada por la doctora Rocío Cantero, expuso un innovador sistema de control no invasivo del crecimiento celular mediante campos electromagnéticos.

La agenda incluyó además actividades territoriales. Por la tarde, los participantes visitaron la Asociación Civil Colonia Jaime y el Campo Experimental del INTA Santiago del Estero, donde pudieron conocer experiencias concretas de desarrollo productivo e innovación aplicada en la provincia.

Este encuentro regional funcionó como antesala de la Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), prevista para el miércoles 22 de abril en el mismo escenario. La apertura contará con la presencia del gobernador Elías Suárez, junto a representantes de las 24 jurisdicciones del país.