Le robó la moto a su propia hermana y terminó detenido tras intentar escapar de la Policía en Las Termas

El acusado fue interceptado cuando empujaba el rodado por la calle. La víctima denunció que ambos convivían y que el vehículo había sido sustraído desde la vivienda familiar.

Hoy 22:20

Un grave episodio de inseguridad y conflicto familiar se registró en Las Termas de Río Hondo, donde un joven de 25 años fue detenido luego de robarle una motocicleta a su propia hermana.

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El hecho ocurrió este martes alrededor de las 19.30 en el barrio Adela, cuando Ibáñez Naique Florencia, de 26 años, denunció que su hermano, Ibáñez Nicolás Facundo, alias “Groso”, había sustraído su motovehículo desde el interior de la vivienda que ambos compartían.

Según la presentación realizada por la damnificada, el acusado habría forzado el sistema de seguridad del rodado hasta dañarlo y, al no lograr encenderlo, decidió llevárselo empujándolo a pie.

Lo detectaron por las cámaras y quiso escapar

Tras el alerta emitido por la Sala de Monitoreo, personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), dependiente de la División Prevención Departamental Nº 6, inició un operativo de búsqueda al advertir la presencia de un hombre que trasladaba una moto en actitud sospechosa.

Minutos después, el sospechoso fue localizado en calle Entre Ríos, donde al notar la presencia policial intentó escapar. En la maniobra, arrojó el vehículo e insultó a los efectivos, aunque fue reducido a pocos metros.

Tensión con vecinos y secuestro del rodado

Durante el procedimiento se vivieron momentos de tensión debido a la intervención de vecinos que intentaron entorpecer el accionar policial. Finalmente, el acusado fue trasladado a la dependencia junto al vehículo recuperado.

La motocicleta, una Gilera Smash 110 color blanco con detalles rojos, presentaba daños compatibles con los denunciados por la propietaria.

Intervino la Fiscalía

En la causa tomó intervención el fiscal coordinador Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso que el acusado permanezca demorado mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.