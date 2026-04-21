Violento robo en un taller de Añatuya: sustrajeron herramientas y equipos

El local fue atacado durante la madrugada. Los delincuentes forzaron el ingreso y escaparon con diversos elementos.

Hoy 13:19

En la madrugada de hoy, un taller mecánico ubicado en la intersección de las calles Pueyrredón y Barraza, en el barrio Platense Oeste, fue blanco de un importante robo. El establecimiento, propiedad de un joven de apellido Contreras, fue saqueado por delincuentes que aprovecharon la escasa vigilancia nocturna en la zona.

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Según las pericias policiales, los malvivientes actuaron con violencia sobre el acceso al local. Tras violentamente desprender la reja de protección y forzar la puerta principal, lograron generar una apertura suficiente para ingresar al recinto.

Una vez en el interior, los sujetos realizaron un relevamiento selectivo de los objetos de mayor valor. El damnificado denunció el faltante de un taladro eléctrico, una pulidora y una pistola de calor. También la totalidad de las herramientas de mano esenciales para la operatividad del taller. Además una mochila de grandes dimensiones con equipos de pesca completos, varios cuchillos y una llave de encendido de una motocicleta.

Tras el hallazgo del ilícito, personal de la División Prevención y efectivos de la Comisaría 41 de Añatuya se constituyeron en el lugar. Los peritos de rigor trabajaron en la escena buscando huellas dactilares o indicios que permitan identificar a los autores.

Hasta el momento, la causa no cuenta con personas detenidas, aunque la policía continúa con las tareas investigativas para dar con el paradero de los elementos sustraídos.