Tras ganar el Superclásico, Úbeda planea cambios en Boca para enfrentar a Defensa y Justicia

El DT xeneize prepara una rotación masiva pensando en el siguiente compromiso por la Copa Libertadores.

Hoy 14:44

Después de la resonante victoria ante River en el Monumental, Boca ya dio vuelta la página y apunta al próximo desafío por el Torneo Apertura 2026. El jueves 23 de abril, el equipo visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela y el entrenador Claudio Úbeda tiene en mente una rotación masiva.

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Aunque todavía no definió el once en el predio de Ezeiza, el “Sifón” dejó en claro que preservará a la mayoría de los titulares con un objetivo concreto: llegar en óptimas condiciones al duelo del martes 28 frente a Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores.

La idea del DT es repetir la fórmula utilizada ante Independiente, donde apostó por un equipo alternativo. En ese contexto, varios habituales titulares irían al banco de suplentes en el cruce ante el “Halcón”.

Por ahora, el único nombre que se mantendría desde el arranque sería Leandro Brey, mientras que el resto del equipo tendría varias modificaciones.

Entre los posibles titulares aparecen Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida en defensa; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte y Alan Velasco en el mediocampo; y en ataque Ángel Romero junto a Milton Giménez.

Habrá hinchas de Boca en Florencio Varela

En paralelo, se confirmó una noticia esperada por los fanáticos: habrá hinchas visitantes en el partido que Boca disputará ante Defensa y Justicia este jueves desde las 20:00.

El anuncio fue realizado por el club del sur bonaerense junto a las autoridades del área de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Si bien no se oficializó el número exacto, se estima que el cupo será cercano a 3.000 localidades para el público xeneize.

De esta manera, el equipo de Úbeda no solo buscará sumar en el Torneo Apertura, sino que también contará con el apoyo de su gente en una parada clave antes del compromiso internacional.