Tras la polémica del Superclásico, River le pedirá a la AFA que Héctor Paletta no lo dirija más

La dirigencia del Millonario le elevará una solicitud al ente madre del fútbol argentino para que no ser dirigido por el árbitro que estuvo en el VAR durante el encuentro ante Boca.

Hoy 16:26

La dirigencia de River avanzará con un pedido formal ante la AFA para que Héctor Paletta no vuelva a ser designado en partidos del club, luego de la polémica que dejó el Superclásico ante Boca.

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El reclamo está directamente vinculado a la última jugada del encuentro, en la que el equipo de Núñez pidió penal por un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. Desde el club sostienen que el VAR debió intervenir y convocar al árbitro principal para revisar la acción.

En el campo de juego, Darío Herrera interpretó que el contacto no tuvo la intensidad suficiente para sancionar la infracción y que el defensor de River exageró la caída. Esa decisión fue respaldada por Paletta, quien desde la cabina en Ezeiza optó por no llamar a revisión.

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Finalizado el partido, varios jugadores del Millonario increparon al árbitro. El propio Martínez Quarta, protagonista de la jugada, le reclamó: “No me deja jugar a la pelota, es penal. Me extraña de vos que vas al Mundial”.

Más tarde, en declaraciones a TyC Sports, el defensor amplió su postura: “Blanco no tiene intención de jugar la pelota. Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla. Lo vieron todos. Desde el VAR tendrían que haber llamado”.

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Respaldo arbitral y tensión en Núñez

Mientras en River persiste la bronca, desde la estructura arbitral hubo respaldo a lo actuado. Fernando Rapallini, Gerente Técnico Arbitral, consideró que Paletta actuó correctamente, al entender que no había elementos adicionales para modificar la decisión tomada en campo.

En la misma línea, Federico Beligoy, Secretario de la Asociación Argentina de Árbitros y responsable de las designaciones, fue más allá y felicitó a Herrera por su desempeño. Incluso calificó su actuación con “8 o 9 puntos”.

Pese a ese respaldo institucional, en River no bajan la guardia. El club ya elevó el reclamo a la AFA y espera una respuesta en las próximas horas, en medio de un clima que sigue caliente tras uno de los fallos más discutidos del Superclásico.