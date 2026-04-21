Topa lanzó “Un mundo de colores”, su nuevo espectáculo para recorrer el país junto a las familias

El reconocido artista infantil presentó una propuesta musical y teatral inspirada en su programa de televisión. Habrá canciones clásicas, nuevos temas y personajes que acompañarán la gira nacional.

Hoy 18:04

Diego Topa presentó Topa Un mundo de colores, su nuevo espectáculo pensado para reencontrarse con el público familiar en distintos puntos del país. La propuesta combina música, teatro y personajes conocidos por los más chicos.

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Según se informó, el show incluirá canciones ya instaladas entre varias generaciones de niños, además de nuevos lanzamientos. La idea central apunta a ofrecer una experiencia compartida entre chicos y grandes, con un formato orientado al entretenimiento familiar.

Entre los personajes que formarán parte del espectáculo aparecen Mario, el Dino Bebé, y Pinto el Cartero, quienes acompañarán el desarrollo de la historia con intervenciones humorísticas y momentos interactivos.

El nombre del show coincide con el programa que Topa conduce en la Televisión Pública, ciclo orientado al público infantil que se emite a nivel nacional.

Con más de tres décadas de trayectoria en producciones teatrales y televisivas, Topa continúa siendo una de las figuras más reconocidas del entretenimiento infantil en la región. Desde la producción señalaron que esta nueva gira busca fortalecer el vínculo con las familias que siguen acompañando su carrera.